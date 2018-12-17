ملازم في الجيش يعتدي على مواطن "من دون سبب"! (فيديو)

أفادت قناة "الجديد" عن تعرّض رجل للضّرب على يدِ ضابط في الجيش اللبناني برتبة ملازم في مدينة جبيل، صباح أمس الأحد، من دون أن يعرف السبب.ويقول جهاد برق، وهو من سكّان مدينة جبيل، إنّه كان يتناول "كعكة كنافة" في أحد محال الحلويات أمام سراي جبيل، قبل أن يتهجّم عليه الضابط "ج. ص." وصديقه ويتعرّضا له بضرب مبرح تسبّب له برضوض وكدمات وجروح استدعت تقطيبها في المستشفى لاحقًا.