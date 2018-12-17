روكز: من حق النواب السنة ان يتمثلوا بحسب المعايير

أكد النائب شامل روكز أن "الأمور باتت في خواتيمها في مسألة تشكيل الحكومة"، معتبراً أنه "من حق النواب السنة ان يتمثلوا بحسب المعايير التي تم اعتمادها في مسار التشكيل"، سائلا "عما اذا سيتم توزيرهم بشكل مباشر بحسب وجهة نظرهم، ام عبر اللجوء الى توزير شخصية مقربة".

ولفت في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" الى أن "هم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالبلد لم يعد يحتمل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا"، مؤكدا ان "الرئيس عون لا يحتسب الأمور على أساس الحصص بل بمسؤولية بلد".

وأمل أن "ينحسب شعور المسؤولية على كل القوى السياسية التي عليها ان تقدم التنازلات لمصلحة تأليف الحكومة"، داعياً الى "احترام معايير الانتخابات النيابية التي قد تصبح عرفا ونافيا أي نية لحصول التيار الوطني الحر على الثلث المعطل".

وأكد أن "الحكومة ستكون ثلاثينية، الا ان الاهم هي ان تكون الكفاءات هي المعيار الأساسي ليكون هناك إنتاجية".