في ضبية: اصطدمت بسيّارتَيْن بسبب "الكحول".. "ما تشرب وتسوق" (صورة)

إصطدمت سيارة نوع هيونداي لون ابيض بسيارتين وذلك في محلة ضبيه المسلك الشرقي ونتج عن الحادث أضرار جسدية ومادية فتم نقل السائقة الى المستشفى للمعالجة حيث تبين ان نسبة الكحول بالدم2.19غ/ل

نُظم محضر ضبط/فئة خامسة بحق السائقة بناءً لاشارة القضاء.#ما_تنهي_حياتك_بكاسك#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/1K9jv5kmSc — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 17, 2018

أفاد حساب قوى الأمن الداخلي في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بأنّ سيارة من نوع "هيونداي" (لون أبيض) إصطدمت بسيّارتَيْن وذلك في محلة ضبية - المسلك الشرقي.ونتج عن الحادث أضرارٌ جسديّة وماديّة فتمّ نقل السائقة إلى المستشفى للمعالجة حيث تبيّن أن نسبة الكحول بالدم هي 2.19 غ/ل، ما استدعى تنظيم محضر ضبط من الفئة الخامسة بحقّ السائقة بناءً لإشارة القضاء.وأرفقت قوى الأمن تغريدتها بهاشتاغ "#ما_تنهي_حياتك_بكاسك" وهاشتاغ "#ما_تشرب_وتسوق".