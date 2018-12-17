في ضبية: اصطدمت بسيّارتَيْن بسبب "الكحول".. "ما تشرب وتسوق" (صورة)

إصطدمت سيارة نوع هيونداي لون ابيض بسيارتين وذلك في محلة ضبيه المسلك الشرقي ونتج عن الحادث أضرار جسدية ومادية فتم نقل السائقة الى المستشفى للمعالجة حيث تبين ان نسبة الكحول بالدم2.19غ/ل
نُظم محضر ضبط/فئة خامسة بحق السائقة بناءً لاشارة القضاء.#ما_تنهي_حياتك_بكاسك#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/1K9jv5kmSc
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 17, 2018
إصطدمت سيارة نوع هيونداي لون ابيض بسيارتين وذلك في محلة ضبيه المسلك الشرقي ونتج عن الحادث أضرار جسدية ومادية فتم نقل السائقة الى المستشفى للمعالجة حيث تبين ان نسبة الكحول بالدم2.19غ/ل
نُظم محضر ضبط/فئة خامسة بحق السائقة بناءً لاشارة القضاء.#ما_تنهي_حياتك_بكاسك#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/1K9jv5kmSc