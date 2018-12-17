16
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إنه موسم الأعياد.. زحمة سير واللبناني طفران!
نانسي رزوق
|
Lebanon 24
17-12-2018
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنه موسم الاعياد. المشهد بات معتاداً، فمع نهاية كل عام يعيش اللبنانيون زحمة سير خانقة في طول البلاد وعرضها وفي أغلب الاوقات. المحال مشرعة الأبواب والسيارات تقف "صف ثاني" في طابور طويل. المارة يسيرون بعجالة على الارصفة ويقطعون بين السيارات. الاضواء وأصوات الموسيقى المختلطة تملأ الأجواء.
المشهد، بلا شك، رغم ما يتسبب به من ازعاج للبعض وبخاصة زحمة السير، إلا أنه يحمل شيئاً من الفرح ويدخل الابتسامة إلى قلوب الناس. فمن لا يحب الاعياد ويسعى للفرح؟
لكن، رغم ذلك، بات المشهد برمته صادماً. لماذا؟ لان كل الوقت الذي يسبق ما نراه هذه الايام ينطق بالعكس. فطوال السنة نسمع ونرى ونشاهد كمية لا تحتمل من "النق". تقارير اخبارية، مقالات صحفية، شكاوى لا تحصى من خلال البرامج الاذاعية ووسائل التواصل، وكلها تجمع على أمر واحد.. "الحالة تعبانة وما فيه مصاري!". هذا الامر ينسحب على اللبنانيين وبالطبع على البائع والمشتري.
هل نسأل انفسنا كيف اننا شبه مفلسين ولكننا لا نفوت مناسبة الا ونظهر "كرمنا" واننا "cool"؟ المشكلة هي ان الازمة المادية طاولت اغلب الشعب اللبناني وهذا لا يمكن ان نكذبه، لكن يبدو ان المواطن اللبناني يعيش فصاماً، اذ لا يضيره ان يتكلف ما لا طاقة له به، كي لا يقال عنه انه يعيش ازمة مادية.
هذا الكلام عن ضيق الحال سنسمعه لكن ليس خلال هذا الشهر، بل مع مطلع العام الجديد من جميع الباعة. اذ سيكررون علينا انهم يبيعون بــ "خسارة" لينجحوا في تصريف بضاعتهم، وان حركة البيع متوقفة. لكن الان لا نسمع هذا الكلام ابداً. وهذا على الارجح، فصام ايضاً. اذ بدلاً من الاتكال على العروضات التي يقدمها البائع في فترة الاعياد فقط، يمكن له ان "يتنازل" ويقدم تخفيضات تمكن الناس من شراء ما يريدونه في اي وقت. اذ ليس من المنطقي ان يقر بان اللبناني "طفران" 9 اشهر من السنة، اما في الاشهر المتبقية فإنه يصبح حاتم الطائي فجأة!
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نانسي رزوق
أيضاً في لبنان
07:40 | 2018-12-18
مراد: اسم ابني حسن قد يكون واردا ضمن الاقتراحات
07:34 | 2018-12-18
بعد 7 أشهر من التعطيل: "قربِت تِنحَل".. الحكومة قبل آخر السنة؟
07:33 | 2018-12-18
البلد تحت تأثير المناخ التفاؤلي.. مجرّد "فقّاعة هوائية فارغة"؟
07:22 | 2018-12-18
مرجع سياسيّ يهدّد بكشف المستور
07:18 | 2018-12-18
مراسلات بعد سجال عنيف
07:07 | 2018-12-18
"التيار " يخوض معركة مكتومة الصوت.. المناصفة بقوى الأمن: "مشروع مشكل" أم تسوية؟
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 08:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 08:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 08:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact