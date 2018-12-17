اعتداء وطعن بالسكين في صور.. حادثة مريبة تعرض لها صيدلي ونجله (صورة)

تعرض الصيدلي فادي هويدي (49 عاما) وابنه موسى (16 عاما) الى إعتداء بالضرب بالعصي وطعن بالسكاكين من قبل شخصين، أمام مسجد الرفاعي في صور، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".

وأشارت الوكالةا لى ان "الجريحان نقلا الى مستشفى حيرام، وبعد الكشف عليهما، تبين ان الابن اصيب بكدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسمه نتيجة ضربات قوية بالعصي، أما الاب فقد تعرض لـ3 طعنات بسكين حاد في ظهره، اضافة كسور في يده وكدمات جراء الضرب بالعصي، وهو تحت المراقبة".