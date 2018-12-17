قوى الأمن تعمّم صورة "أبو الحكم" و"كراجي".. هل وقعتم ضحيّتهما؟!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "إلحاقاً لبلاغنا السّابق المتعلّق بتوقيف شخصَيْن في محلّة الخندق الغميق - بيروت من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهما:- م. ا. (مواليد عام 1992، سوري) ملقب بـ"أبو الحكم".- ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) ملقب بـ"كراجي".لقيامهما بالعديد من عمليات السلب والسرقة أسبوعياً، من خلال انتحال صفة أمنية ضمن عدّة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان.لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810171 - 01 / 810170 - 01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".