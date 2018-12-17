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لبنان
الراعي: بسبب أزمة التأليف كثر الحزن والفقر والكآبة والقلق
Lebanon 24
17-12-2018
|
11:48
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افتتحت إذاعة صوت المحبة مسرحيتها لهذا العام "علقة جديدة" للمشير العام الأب فادي تابت، برعاية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولفيف من الأساقفة والرؤساء العامين والآباء والراهبات ورجال السياسة والقضاء والصحافة والفن على مسرح جورج الخامس أدونيس.
وتدور أحداث المسرحية في ضيعة عين النمر قرية من خيال الكاتب يسعى رئيس بلديتها الآتي من أفريقيا بأموال مشبوهة إلى بناء مشروع على أرض وقف الكنيسة بعد أن أوهم الناس أن المشروع سيؤول بالخير على المنطقة ـ إلا أن الخوري يعقوب(الأب فادي تابت) كاهن الرعية يقف له بالمرصاد ويمنعه من تحقيق هدفه لأن الأرض هي وقف للكنيسة وعليه أن يحترم نية الواهب أولا ولأن المشروع مشبوه بتمويله ثانيا.
وعاش الحضور ساعتين من الضحك المستمر، "علقة جديدة" علقت المشاهدين من اللحظة الأولى إلى النهاية. مسرحية أبدع فيها الممثلون فأدوا أدوارهم بطريقة رائعة وحملت رسالة نحن بحاجة إليها اليوم في عالم كثرت فيه الأقنعة وسقطت الحقيقة. فبين المزح والجد ومن خلال البسمة والنص الذكي والإخراج المميز، استطاع الأب تابت أن يوصل رسالته بحرفية عالية.
وفي نهاية المسرحية، شكر البطريرك الراعي الأب تابت والفنانين على "البسمة التي زرعوها على شفاهنا وفي قلوبنا، بسمة نحن بحاجة إليها في عالمنا اليوم المليء بالوجع والفقر والحرمان. فجاءت هذه المسرحية لتضيء شمعة عيد الميلاد وتعيد الفرح إلى قلوبنا". وقال: "نتمنى ان يحضر الكثير من الناس هذه المسرحية كي يستطيعون تجاوز أحزانهم وهمومهم، ونأمل أن نعيش فعلا فرح الميلاد في القلب".
اضاف: "تمنياتنا ان نخرج من مأزق تأليف الحكومة الذي نعيشه لأنه بسبب هذا الأمر كثر الحزن والفقر والكآبة والقلق. ونحن بإيمان ورجاء كبير نلتمس من يسوع المسيح ابن الله المتجسد ان يمس ضمائر المسؤولين السياسيين في لبنان كي يعلمون انهم لا يستطيعون انتزاع الفرح من الناس وزرع القلق والخوف والاضطراب في قلوبهم".
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