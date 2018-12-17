لبنان

"غيمة كانون بتخوف المجنون".. الامطار ستشتد وثلوج على ارتفاع 1800 متر

Lebanon 24
17-12-2018 | 11:52
A-
A+
Doc-P-538099-636806449296765969.jpg
Doc-P-538099-636806449296765969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تتساقط الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق. 

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا ابتداء من بعد الظهر كما تتساقط الثلوج بشكل متقطع على ارتفاع 1800 متر وما فوق، وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر ويتوقع حدوث برق ورعد خلال الليل.

الثلثاء:غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تتساقط الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج فتلامس 1700 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الارز من درجة الى 6 درجات، في الداخل من 7 الى 13 درجة.

-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
طرابلس 17,8 ملم 194,7 ملم 345,3 ملم 256,0 ملم
بيروت 0,0 ملم 119,9 ملم 213,4 ملم 259,0 ملم
صور 0,0 ملم / ملم 94,6 ملم / ملم
زحلة 0,0 ملم 84,1 ملم 193,0 ملم 162,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.
-حال البحر: مائج رارة سطح الماء:21 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:06,36 ساعة غروب الشمس:16,31 

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
07:33 | 2018-12-18
07:22 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
07:07 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website