"غيمة كانون بتخوف المجنون".. الامطار ستشتد وثلوج على ارتفاع 1800 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تتساقط الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا ابتداء من بعد الظهر كما تتساقط الثلوج بشكل متقطع على ارتفاع 1800 متر وما فوق، وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر ويتوقع حدوث برق ورعد خلال الليل.

الثلثاء:غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تتساقط الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج فتلامس 1700 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الارز من درجة الى 6 درجات، في الداخل من 7 الى 13 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 17,8 ملم 194,7 ملم 345,3 ملم 256,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 119,9 ملم 213,4 ملم 259,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 94,6 ملم / ملم

زحلة 0,0 ملم 84,1 ملم 193,0 ملم 162,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

-حال البحر: مائج رارة سطح الماء:21 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06,36 ساعة غروب الشمس:16,31