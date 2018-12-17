جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)

اجتازت ثلاث حفارات "بوكلن" تابعة لجيش العدو الاسرائيلي السياج التقني في كروم الشراقي في ميس الجبل، وباشرت أعمال الحفر من دون خرق الخط الازرق، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للإعلام"

وبحسب الوكالة، أقدم جيش العدو على وضع سياج شائك بطول حوالى 200 م على طول الخط الازرق، وسط استنفار من قبل الجيش اللبناني و"اليونيفيل" من جهة الحدود اللبنانية.

لكن ما حصل بعدها نقلته وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيديو يظهر ان ضابطاً لبنانياً اعترض عدة نقاط زرع فيها العدو الإسرائيلي الاسلاك الشائكة، وقد بدا في الفيديو المتداول ان الضابط المذكور صوّب بندقيته باتجاه عناصر العدو، محذرا من الخروقات ما اجبرهم على الانسحاب الى خلف المتاريس.