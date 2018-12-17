نحاس: "طرابلس تغني الميلاد" تأكيد أن المدينة منارة العيش الواحد والتلاقي والتفاعل

أقامت جمعية "سوشيل واي"، أمسية ميلادية بعنوان "طرابلس تغني الميلاد 3" في معرض رشيد كرامي الدولي، برعاية النائب نقولا نحاس وحضور النائبة ديما جمالي وممثلين عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء ونواب طرابلس والشمال ومطارنة المدينة وفاعليات، بمشاركة فرق كورال من المناطق اللبنانية كافة، قدموا أجمل الترانيم والأناشيد الميلادية.وقال نحاس: "طرابلس تغني الميلاد، هذا نغم فرح، نغم إستشراف نور من السماء، نور يبشر بالمحبة، نور يدعو الانسان الى التقرب من محبة الله من أجل إحتضان أخيه الانسان. طرابلس تغني الميلاد تراث، عايشته المدينة ناهلة من هذا النغم الذي طبعها على مدى العصور، وها هي تستعيد زخمه ونبضه لأن بقدر ما قست الأيام عليها تبقى عاصية منتفضة أبدا على كل آفات الظلم".وأضاف: "طرابلس تغني الميلاد، هي صرخة من أفواه المرنمين لتؤكد أنها منارة العيش الواحد والتلاقي والتفاعل بين كل مكونات أبنائها على مختلف الصعد. وطرابلس اليوم لا تغني الميلاد مع الكورال الموجود من كل المناطق، بل لبنان كله يغني الميلاد عبر طرابلس، وهي دلالة الى عودة المدينة لدورها منارة حقيقية ومدينة علم وعلماء".من جهتها، رئيسة جمعية "سوشيل واي" وفا خوري، رحبت بالحشد الكبير في طرابلس تغني الميلاد 3، وقالت: "قبل سنوات وتحديداً في العام 2014، وبينما كانت طرابلس تواجه كل أنواع الاتهامات تارة بالتطرف، وطورا بالعنف والتقوقع، كسرنا في جمعية سوشيل واي بقوة الإيمان كل حواجز الخوف، وتجاوزنا كل العراقيل، وأدخلنا الفرح الى المدينة من بابها الواسع، من خلال أمسية طرابلس تغني الميلاد، وأكملنا المسيرة".أضافت: "طرابلس تغني الميلاد 3، هي أمسية مزجت فيها الإختلافات بكل محبة وشراكة وتعاون، فتحولت إلى إبداع فني متكامل، يحييه عدد غير مسبوق من فرق الكورال من مختلف المناطق اللبنانية ومن كل الطوائف والمذاهب، إضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين، واللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وفنانين وعازفين من جنسيات مختلفة، جمعهم كلهم الميلاد المجيد، ووحدتهم الكلمة والنغمة والترنيمة لتأتي هذه الأمسية خطوة متقدمة على صعيد تعزيز الشراكة التي نؤمن بها في جمعية سوشيل واي ونحمل شعارها دائما شراكة الآخر".ثم إنطلقت الأمسية الموسيقية بإشراف العازفة فاديا دوماني ومشاركة فرق الكورال: المعهد الوطني للموسيقى، أكاديمية إلياس الرحباني للموسيقى، جامعة البلمند، الجامعة الأنطونية ـ مجدليا، المدرسة اللبنانية للضرير والأصم ـ الحدث ـ بعبدا، واحة الفرح لذوي الاحتياجات الخاصة، ليسيه سان نقولا عين المير ـ صيدا، المفوضية العامة للاجئين، مدرسة العزم، مدرسة البنات الوطنية للروم الأرثوذكس ـ طرابلس، المدرسة الوطنية الأرثوذكسية ـ عكار، الثانوية الوطنية الأرثوذكسية (مار إلياس) الميناء، ثانوية بكفتين الأرثوذكسية، مرتل مطرانية الروم الكاثوليك ـ طرابلس، إضافة الى منشدين من اللاجئين السوريين والعراقيين.وقد غنت هذه الفرق على مدار ساعة ونصف الساعة باقة من الأغاني الميلادية، وتخلل ذلك قراءات من الانجيل المقدس والقرآن الكريم للنائب نحاس والنائبة جمالي، لتستكمل الأمسية بعد ذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور تعبيرا عن الفرح والاعجاب بما يقدمه أكثر من 220 منشدا إجتمعوا على المسرح وقدموا أجمل ما لديهم".