لبنان

نحاس: "طرابلس تغني الميلاد" تأكيد أن المدينة منارة العيش الواحد والتلاقي والتفاعل

Lebanon 24
17-12-2018 | 12:41
A-
A+
Doc-P-538124-636806477954359023.jpg
Doc-P-538124-636806477954359023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
أقامت جمعية "سوشيل واي"، أمسية ميلادية بعنوان "طرابلس تغني الميلاد 3" في معرض رشيد كرامي الدولي، برعاية النائب نقولا نحاس وحضور النائبة ديما جمالي وممثلين عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء ونواب طرابلس والشمال ومطارنة المدينة وفاعليات، بمشاركة فرق كورال من المناطق اللبنانية كافة، قدموا أجمل الترانيم والأناشيد الميلادية.

وقال نحاس: "طرابلس تغني الميلاد، هذا نغم فرح، نغم إستشراف نور من السماء، نور يبشر بالمحبة، نور يدعو الانسان الى التقرب من محبة الله من أجل إحتضان أخيه الانسان. طرابلس تغني الميلاد تراث، عايشته المدينة ناهلة من هذا النغم الذي طبعها على مدى العصور، وها هي تستعيد زخمه ونبضه لأن بقدر ما قست الأيام عليها تبقى عاصية منتفضة أبدا على كل آفات الظلم".

وأضاف: "طرابلس تغني الميلاد، هي صرخة من أفواه المرنمين لتؤكد أنها منارة العيش الواحد والتلاقي والتفاعل بين كل مكونات أبنائها على مختلف الصعد. وطرابلس اليوم لا تغني الميلاد مع الكورال الموجود من كل المناطق، بل لبنان كله يغني الميلاد عبر طرابلس، وهي دلالة الى عودة المدينة لدورها منارة حقيقية ومدينة علم وعلماء".


من جهتها، رئيسة جمعية "سوشيل واي" وفا خوري، رحبت بالحشد الكبير في طرابلس تغني الميلاد 3، وقالت: "قبل سنوات وتحديداً في العام 2014، وبينما كانت طرابلس تواجه كل أنواع الاتهامات تارة بالتطرف، وطورا بالعنف والتقوقع، كسرنا في جمعية سوشيل واي بقوة الإيمان كل حواجز الخوف، وتجاوزنا كل العراقيل، وأدخلنا الفرح الى المدينة من بابها الواسع، من خلال أمسية طرابلس تغني الميلاد، وأكملنا المسيرة".

أضافت: "طرابلس تغني الميلاد 3، هي أمسية مزجت فيها الإختلافات بكل محبة وشراكة وتعاون، فتحولت إلى إبداع فني متكامل، يحييه عدد غير مسبوق من فرق الكورال من مختلف المناطق اللبنانية ومن كل الطوائف والمذاهب، إضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين، واللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وفنانين وعازفين من جنسيات مختلفة، جمعهم كلهم الميلاد المجيد، ووحدتهم الكلمة والنغمة والترنيمة لتأتي هذه الأمسية خطوة متقدمة على صعيد تعزيز الشراكة التي نؤمن بها في جمعية سوشيل واي ونحمل شعارها دائما شراكة الآخر".


ثم إنطلقت الأمسية الموسيقية بإشراف العازفة فاديا دوماني ومشاركة فرق الكورال: المعهد الوطني للموسيقى، أكاديمية إلياس الرحباني للموسيقى، جامعة البلمند، الجامعة الأنطونية ـ مجدليا، المدرسة اللبنانية للضرير والأصم ـ الحدث ـ بعبدا، واحة الفرح لذوي الاحتياجات الخاصة، ليسيه سان نقولا عين المير ـ صيدا، المفوضية العامة للاجئين، مدرسة العزم، مدرسة البنات الوطنية للروم الأرثوذكس ـ طرابلس، المدرسة الوطنية الأرثوذكسية ـ عكار، الثانوية الوطنية الأرثوذكسية (مار إلياس) الميناء، ثانوية بكفتين الأرثوذكسية، مرتل مطرانية الروم الكاثوليك ـ طرابلس، إضافة الى منشدين من اللاجئين السوريين والعراقيين.

وقد غنت هذه الفرق على مدار ساعة ونصف الساعة باقة من الأغاني الميلادية، وتخلل ذلك قراءات من الانجيل المقدس والقرآن الكريم للنائب نحاس والنائبة جمالي، لتستكمل الأمسية بعد ذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور تعبيرا عن الفرح والاعجاب بما يقدمه أكثر من 220 منشدا إجتمعوا على المسرح وقدموا أجمل ما لديهم".


لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
07:33 | 2018-12-18
07:22 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
07:07 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website