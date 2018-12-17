لبنان

بالأسماء.. 7 مؤسسات إلى النيابة العامّة بسبب "اللفت المسرطن"!

Lebanon 24
17-12-2018 | 13:10
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أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، في مؤتمر صحافي عرض خلاله نتائج فحص عينات كبيس اللفت المأخوذة من المصانع، أنّه "في إطار الخطوات المستدامة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن والتأكد من سلامة غذائه، كشفناً على 34 مصنعاً للكبيس".

وأشار إلى أنّ "59% من المصانع مرخّصة من وزارة الصناعة، و73% تتوفّر فيها الشروط الصحية بشكلٍ تام"، موضحاً أنّ "50% فقط من هذه المصانع تستخدم براميل مخصّصة للاستعمالات الغذائية، فيما 50% تستخدم كلياً أو جزئياً براميل غير مسموح بها".

وأعلن أنّ "وزارة الصحة أجرت، في الفصل الأول من العام 2017، كشوفات على مصانع الكبيس ووجهت إنذارات إلى مستخدمي البراميل غير الصحية، كما راسلت الوزارات المعنية لإجراء المقتضى".

وأوضح أنّ "مادة Rhodamine B مادة ملونة ممنوعة عالمياً لاحتمال تسببها بالسرطان وهي غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة بإدخالها إلى لبنان كمضاف غذائي"، مشيراً إلى أنّه "بعد الكشوفات على المصانع تبيّن أن 25% من عينات اللفت المأخوذة تحتوي على هذه المادة و28% تحتوي على ملونات أخرى ممنوعة".

وأكّد انه يمنع استعمال مادة Rhodamine B في الكبيس بقرار صادر عن وزير الصناعة، وأنّ مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة هو من مسؤولية مديرية حماية المستهلك".

وكشف أنّ "وزارة الصحة عمدت إلى إحالة 7 مؤسّسات إلى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الاجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة Rhodamine B الممنوعة في الصناعات الغذائية".

وأعلن حاصباني أنّ "المؤسسات هي: مؤسسة يحيى عباس في داريا الشوف، وسبلاني (إعادة تعبئة) في المريجة - بعبدا، وحدائق غدق في عنجر - زحلة وكونسروة شتورا في مكسة - زحلة ومؤسسة رياشي في الزلقا - المتن ومعمل كبيس غصن في الخيام - مرجعيون ومنتوجات الضيعة في كفرعقا - الكورة. 

وأكّد حاصباني أنّه "في فترة الأعياد سنكون العين الساهرة، بحيث ستكثف الحملات على السوبر ماركات ومحال الحلويات والمطاعم لإجراء الكشوفات اللازمة والتأكّد من سلامة المنتجات". 

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