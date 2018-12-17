تحت الضغط.. اصحاب المصانع الملوثة لنهر الليطاني يلغون مؤتمرهم الصحافي

الغى اصحاب المصانع الملوثة لنهر الليطاني مؤتمرهم الصحافي الذي كان مزمعًا عقده في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة صباح اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مع رئيس جمعية الصناعيين فادي جميل بعد ضغوط كبيرة قام بها الأهالي والجمعيات البيئية والمجتمع المدني في زحلة.



وكانت هذه الجمعيات قد هددت امس الاحد في بيان اصدرته دعت فيه للتظاهر لمنع انعقاد المؤتمر وقطع الطرق للحؤول دون دعم المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة، ما اضطر منظمي المؤتمر الى إلغائه في اللحظات الأخيرة.