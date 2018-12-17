لبنان

البعريني بعد لقائه دريان: بالنسبة الى أصوات النشاز ينبغي إسكاتها!

Lebanon 24
17-12-2018 | 13:14
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إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني الذي أكد بعد اللقاء أن الحكومة ستشكل مهما حاول البعض وضع عراقيل وعقبات في وجه الرئيس سعد الحريري الذي يتمتع بالحكمة والصبر وهو لا يهدأ ليل نهار في السعي مع المعنيين للوصول الى حل لتأليف الحكومة. ونطمئن اللبنانيين ان الأجواء إيجابية والتفاؤل بولادة الحكومة مصدره المشاورات المكثفة التي بدأت تفكك العقد. ونأمل أواخر الشهر ان يكون هناك حكومة جديدة في لبنان". 

وأضاف: "أما بالنسبة الى أصوات النشاز التي تتعالى بين الحين والآخر للنيل من الرئيس الحريري، فينبغي إسكاتها بالطرق القانونية المرعية الإجراء فكفاها تجارة بالدم والعفة، والحكومة ستتشكل على أسس وطنية واضحة المعالم بحسب ما يراها الرئيس الحريري ضمن الصلاحيات المعطاة له في الدستور، بالتفاهم والحوار وليس بتوزير من لا يحق له.

ومن دار الفتوى، دار اللبنانيين جميعا، نوجه نداء الى كل القوى والتكتلات السياسية للتعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة رأفة بالناس وإنقاذا للاقتصاد خشية الانهيار.
ونؤكد على وحدة الصف الإسلامي والوطني والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتن والانقسامات لتحقيق الوفاق الوطني وإخراج لبنان من أزماته الخطيرة التي تنعكس سلبا على الوطن والمواطنين.
ونحيي الجيش الل

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