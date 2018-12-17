وزير البيئة عاين معمل ميموزا وشدّد على التزام المصانع بالمعايير البيئية

توجّه وزير البيئة طارق الخطيب قبل ظهر اليوم الاثنين الى زحلة على رأس وفد تقني من الوزارة ضمّ المستشارة البيئية منال مسلّم ومدير مشروع مكافحة التلوث الصناعي Lepap مروان رزق الله ورئيسة دائرة حماية البيئة السكنية ألفت حمدان حيث عاين الاضرار البيئية في نهر البردوني التي نتجت عن تلوّث المياه باللون الاسود، وانتقل الى معمل ميموزا حيث التقى الادارة وشدّد على ضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية وعدم تلويث مجاري الانهر.وأكد الوزير الخطيب أن "وزارة البيئة وفور حصول التلوث عيّنت خبيراً هولندياً للتدقيق في محطة التكرير للمعمل وهي في انتظار صدور نتائج هذا التقرير "، وأوضح " ان ادارة المعمل تعهّدت الالتزام بكل ما تطلبه وزارة البيئة".كما زار وزير البيئة بعد الظهر وزير الصناعة حسين الحاج حسن وعرض معه للخطوات التي تتخذها الوزارتان لمكافحة التلوث الصناعي والتزام المصانع بالمعايير البيئية السليمة.