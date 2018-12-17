ملاهٍ ليلية وشركات مخالفة في بيروت.. ووضع الاختام على بئر مياه غير مرخص

أحال محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الى القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا المخالفات، عشرة محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، خمسة منها تتعلق بإزعاج واقلاق راحة ناجم عن نشاط ملاهي ليلية، خلافاً لمضمون البلاغ عدد 7907 تاريخ 13/4/2017، القاضي بإلتزام مضمون القرار المشترك رقم 262 تاريخ 25/2/2009، لاسيما لجهة تجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار، وثلاث محاضر تتعلق بأعمال تأدية خدمة ركن سيارات مخالفة لأحكام القرار المشترك رقم 1536/2011 وتعديلاته وإستعمال عقار للركن غير مصرح عنهما للادارة، ومحضر يتعلق بإشغال أملاك عامة دون ترخيص ناجم عن نشاط مقهى، خلافاً لمضمون البلاغ عدد 13160 تاريخ 7/8/2017 القاضي بالتكليف لكل إشغال أملاك عامة غير مرخص به حسب الأصول، ومحضر يتعلق بموقف سيارات للعموم غير مرخص وغير متقيد بالتعرفة الرسمية خلافاً للقرار رقم 1656/ب تاريخ 25/6/2016، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في مناطق الوسط التجاري – الواجهة البحرية، المدور- مار مخايل، الجميزة، المصيطبة، رأس بيروت – الحمراء والمقدسي بتاريخ 31/10/2018 و2 و4 و16 و27 تشرين الثاني و13 كانون الأول 2018، وهي على الشكل التالي:



- محضر ضبط رقم 619 بحق شادي الهبر- شركة V.I.P، تأدية أعمال ركن السيارات (Valet Parking )، منطقة المدور، شارع أرمينيا – مار مخايل.



- محضر ضبط رقم 620 بحق سامر نخول، صاحب الملهى الليلي (Bar 35) منطقة الرميل، شارع أرمينيا–عقار رقم 137 .



- محضر ضبط رقم 621 ، بحق حسين عباس العزيز، ( المسؤول عن موقف سيارات للعموم ) شارع أرمينيا – مار مخايل .



- محضر ضبط رقم 631 بحـق أوهانس أنترانيك يعقوب، مستثمر الملهى الليلي (The Bohemian )، منطقة المدور، شارع أرمينيا – مار مخايل .



- محضر ضبط رقم 632 بحـق محمد ابراهيم مزيد، شركة V.P.S ( فاليه باركينغ) الواجهة البحرية – منطقة الوسط التجاري .



- محضر ضبط رقم 1205 بحق عمار جمعة جمعة، مستثمر المقهى (كافيه عمار) منطقة المصيطبة- شارع تقي الدين الصلح، بناية القاطرجي .



- محضر ضبط رقم 1206 بحق شبلي محمد ديب، مستثمر الملهى (The Twelve Bar) شارع المقدسي، الحمراء – عقار رقم 327 منطقة رأس بيروت .



- محضر ضبط رقم 1207 بحـق جورج يسر صليبا، مستثمر الملهى (Ales & Tales) شارع المقدسي، الحمراء – عقار رقم 387/2 منطقة رأس بيروت .



- محضر ضبط رقم 1208 بحق محمد عدنان زعيتر- شركة (Valet Pro)، تأدية أعمال ركن السيارات، الجميزة .



- محضر ضبط رقم 1209 بحـق علي أديب فرحات، مستثمر الملهى (Vesper Bar) شارع الحمراء – عقار رقم 218 منطقة رأس بيروت .



وكان المحافظ شبيب قد أصدر قراراً حمل الرقم 3589/ب، أمر بموجبه بإقفال ووضع الأختام على بئر مياه وغرفة المضخات التابعة لها والعائدة لشركة " فقرا كاترينغ" الكائنة في العقار رقم 4937 من منطقة الأشرفية العقارية – كورنيش بيار الجميل، وذلك لعدم استحصاله على الترخيص المطلوب وفقاً للاصول، بناءً للتحقيق الذي أجراه قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت .



وكلف شبيب مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج حرس بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.