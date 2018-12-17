بشرى سارّة من وزارة المال.. الرواتب قبل الأعياد

باشرت وزارة المال بدفع الرواتب والأجور وملحقاتها بالإضافة إلى معاشات التقاعد وتعويضات الصّرف ومستحقات موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية والعسكرية لتدفع قبل الأعياد.