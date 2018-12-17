"اللقاء التشاوري": أي مبادرة لا تقرُّ بحقِّنا لن تكتب لها الحياة

أكّد نواب "اللقاء التشاوري" بعد اجتماع عقدوه في دارة النائب عبد الرحيم مراد في تلّة الخياط، أنّ "أيّ مبادرة لا تقرّ بحقّهم كلقاء بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية واحترام الشرعية الشعبية لن تكتب لها الحياة"، لافتين إلى أنّه "بذلك يبقى الوضع على ما هو عليه حتى اشعار آخر".وإذ عبّر النواب في بيانٍ مقتضب عن "إحترامهم وتقديرهم لما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مساعٍ"، وعن "تفهمهم لدقة الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي، وللمخاطر التي تحيط بالوطن"، وعن "إحساسهم بالمسؤولية الوطنية"، فإنّهم أكّدوا أنّ "أيّ مبادرة لا تقرّ بحقهم كلقاء بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من باب احترام نتائج الانتخابات النيابية واحترام الشرعية الشعبية لن يكتب لها الحياة".وأعلنوا أنّ "الوضع بذلك يبقى على ما هو عليه حتّى إشعار آخر".