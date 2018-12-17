وزارة الطاقة توضح ما يتمّ تداوله حول سدّ بقعاتا

أصدرت وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والاستشاري مكتب "ستوكي" - STUCKY - جيكوم"، بياناً توضيحياً بشأن "ما يتمّ تداوله حول سدّ بقعاتا".ولفت البيان إلى إنه "بتاريخ 9/12/2018 وبنتيجة هطول أمطار غزيرة "précipitations intensives et inondation" خلال مدة يومين متتاليين وبشكل استثنائي "crise d'exception"، تعرّض قسم من منحدرات الطريق الدائري بطول 80 متراً تقريباً إلى تحرك في التربة "glissement"، وأن هذه المنطقة معروفة بتكوينها وتحركها من قبل الأهالي منذ القدم وأن المعالجة كانت قيد الإنجاز لتثبيت هذه البقعة، وهي تتابع حالياً لاستكمال كلّ الاعمال الضرورية من أجل تثبيتها".وأضاف: "إنّ موقع هذه البقعة يبعد عن محور السّد مسافة حوالى الكيلومتر، وليس لها أيّ تأثير على السّد ولا على الأعمال المتمّمة لمعالجة بحيرة بقعاتا. كما أنّ الأشغال العائدة لسد بقعاتا ليس لديها أي تأثير على منحدرات قرية كفرتي - قضاء المتن. وإنّ هذه الأعمال روتينية ولا تتطلب هذا القدر الضخم من التوجيه الإعلامي، مع تمنياتنا مراجعة الفنيين المعنيين في هذا الموضوع في وزارة الطاقة والمياه".