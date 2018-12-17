لبنان

نعيم عباس يستحضر الوحي في "العسكرية"!

سمر يموت

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Lebanon 24
17-12-2018 | 15:02
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كعادته نعيم عباس، المتهم بالعديد من الأعمال الإرهابية ومن بينها "هندسة" أبرز التفجيرات في لبنان، لا يستطيع الا وأن يوزّع ابتساماته على الحاضرين في قاعة المحكمة العسكرية ويؤدي التحيّة.

"نعيم" الذي كان من المفترض متابعة محاكمته اليوم في سبع قضايا تتناول "انتماءه الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتصميم وتصنيع دوائر الكترونية تستخدم في تفجير العبوات الناسفة واطلاق صواريخ والاعتداء على أمن الدولة"، وما إن باشر رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله المناداة على اسمه وأسماء باقي المدعى عليهم، حتى رد بـ"حاضر" وراح يسمتع إلى أسماء باقي الموقوفين والمخلى سبيلهم والذين يحاكمون غيابيا بإصغاء تام، ولمّا نودي على المسؤول السابق في "عصبة الأنصار" الفلسطيني وفيق عقل المعروف باسم أبو شريف (يحاكم غيابيا) حتى رد عباس من تلقاء نفسه: "هو بإيران، وسافر عبر مطار بيروت كمان"، فسأله العميد: "شو عرّفك؟"، فأجاب عباس: "الوحي".


وبعد الانتهاء من تلاوة الأسماء وبسبب غياب وكيلة الدفاع عن "نعيم" المحامية زينة المصري أرجئت كافة الجلسات التي يحاكم بها الى الخامس من شهر تموز المقبل.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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سمر يموت

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