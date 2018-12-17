بعد سنة على الوفاة.. العثور على جثة متحللة في الدامور

عثر راعي ماعز في الجية مقابل أرض جبلية نطاق فصيلة الدامور، على (هيكل عظمي) جثة شخص مجهولة الهوية.وقد حضر الطبيب الشرعي وأجرى كشفه على رفات الجثة، مؤكداً أن الوفاة حصلت منذ حوالي السنة وأنها عائدة لرجل في العقد السادس من العمر وأنه لم يبق من الجثة سوى الهيكل العظمي المنتشر في أماكن مختلفة بمساحة حوالي الـ 50 متر وأنه لا يوجد أيّ آثار للخنق أو طلقات نارية عليه وأن سبب إنتشار الهيكل العظمي ناتج عن الضواري التي نهشت في الجثة بعد الوفاة.ورجح الطبيب الشرعي أن يكون سبب الوفاة ناتج عن توقف عمل القلب نتيجة ذبحة قلبية.وحضرت دورية من مكتب حوادث بعبدا، حيث أجرت كشفها على المكان والجثة وعملت على أخذ الثياب الموجودة وما هو موجود في الجمجمة لإجراء تحاليل الـ DNA ووعدت بتقديم تقريرها فور إنجازه.