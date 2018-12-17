تشييع التلميذ الضابط كريستيان نقولا بمأتم مهيب (صور)

في مأتم مهيب، شيّع أهالي شكا جثمان ابنهم التلميذ الضابط كريستيان نقولا، الذي قضى فجر الاحد بحادث سير مروّع على أتوستراد شكا.وقد حمل رفاق كريستيان الضباط نعشه ملفوفاً بعلم لبنان، وسط حضور كثيف من المعزين.يشار الى أن، على الطريق البحرية في شكّا - البترون، عند مدخل شركة "هولسيم" حيث اصدمت شاحنة بسيارته ما أدّى إلى احتراقها.