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لبنان
تشييع التلميذ الضابط كريستيان نقولا بمأتم مهيب (صور)
Lebanon 24
17-12-2018
|
15:21
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في مأتم مهيب، شيّع أهالي شكا جثمان ابنهم التلميذ الضابط كريستيان نقولا، الذي قضى فجر الاحد بحادث سير مروّع على أتوستراد شكا.
وقد حمل رفاق كريستيان الضباط نعشه ملفوفاً بعلم لبنان، وسط حضور كثيف من المعزين.
يشار الى أن
تلميذ الضابط كريستيان نقولا قضى بحادث سير مروّع فجر الأحد
، على الطريق البحرية في شكّا - البترون، عند مدخل شركة "هولسيم" حيث اصدمت شاحنة بسيارته ما أدّى إلى احتراقها.
لبنان
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