"حمولة زائدة" تعرقل السير اول نفق شكا- طرابلس (صور)

بسبب حمولة زائدة، تعطل الصندوق الخلفي لشاحنة اول نفق شكا باتجاه طرابلس ما أدى الى زحمة سير خانقة، بحسب غرفة "التحكم المروري".





وبحسب التحكم المروري، أجري المقتضى القانوني بحق السائق حسب الاصول ويتم العمل حالياً لرفع الشاحنة تسهيلاً لحركة المرور.





عطل في الصندوق الخلفي لشاحنة بسبب حمولة زائدة عند اول نفق #شكا باتجاه #طرابلس، اجري المقتضى القانوني بحق السائق حسب الاصول ويتم العمل حالياً لرفع الشاحنة تسهيلاً ل #حركة_المرور pic.twitter.com/bUbrMXQkkK