مغترب لبناني في الغابون.. طعنوه وسرقوه والعناية الالهية أنقذته!

نجا المواطن نديم ماجد جابر ابن مدينة النبطية بأعجوبة جراء تعرضه لطعنات بالسكين والنحر، اثر عملية سطو تعرض لها في مدينة ليبرفيل عاصمة الغابون.وفي التفاصيل ان الشاب جابر (34 عاما) واثناء عودته الى منزله في ليبرفيل، كمن له عدد من اللصوص وانزلوه من السيارة وطعنوه بطعنات عدة بسكين احداها في عنقه، وتركوه وسط الطريق بعدما سرقوا سيارته، وما في حوزته من مال.وصودف مرور سيارة اجرة عمل سائقها على نقله الى احدى المستشفيات القريبة حيث اخضع للاسعافات الاولية؛ ووضعه مستقر.