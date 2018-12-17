5 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الفيدار وجريح في ضهر البيدر

أدى حادث سير على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار، بين فان نوع "تويوتا" لنقل الركاب، وسيارة رباعية الدفع نوع "اف جي"، إلى سقوط خمسة جرحى. ونُقل المصابون بواسطة فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني الى مستشفى المعونات الجامعي ومستشفى سيدة ماريتيم، لتلقي العلاج المناسب.ولاحقاً، أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام صوفر ضهر -البيدر وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين.