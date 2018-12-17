الخازن من بعبدا: فهمت انّ عون مستمر في مشاوراته

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والمستجدات الحكومية.وبعد اللقاء، أوضح الخازن بأنّه لمس لدى الرئيس "تبرماً من التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة"، مؤكدا ان "فخامة الرئيس حريص على إنصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة تشكيل الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، محذرا من "ترك الازمة المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، وخشيته على مصير المساعدات التي اقرت في مؤتمر "سيدر" والتي يمكن ان تتحول بعد رأس السنة الى دول بحاجة اليها".وأضاف: "فهمت من الرئيس، بأنّه مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي الى تشكيل حكومة منقذة تعيد عجلة العمل الى المؤسسات. ويبقى القول انه من الواجب دعم توجهات رئيس الجمهورية وتسهيل مهمته، مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وصولا الى حكومة جامعة ترسخ وحدة البلاد قطعا لدابر الفتنة ومشاريع التوطين. فاذا كنا في الماضي قد فوتنا فرصا ضائعة وكثيرة لانقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها اليوم، فاننا نكون قد حكمنا على انفسنا باننا شعب لا يستحق ان ينعم بوطن كلبنان".