لبنان

عون: مشاريع لمصلحة البلد سنبدأها فور تشكيل الحكومة

Lebanon 24
17-12-2018 | 16:44
A-
A+
Doc-P-538185-636806622527443481.jpg
Doc-P-538185-636806622527443481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
 رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه "ليس هناك الا ثقافة السلام التي تحقق الإنتشار والتلاقي بين الأمم والشعوب"، مؤكداً من جهة ثانية بأنّه "ثمة مشاريع كثيرة في مصلحة البلد سنبدأ بها فورا بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقاءاته قبل ظهر الاثنين، في قصر بعبدا، التي إستهلها بسفير السلام العالمي رئيس جمعية "فن الحياة" غورودف شري شانكر على رأس وفد قدم له دعوة لزيارة الهند لحضور لقاء ثقافي واسع سيتم تنظيمه العام 2021. وتم خلال اللقاء عرض سبل تمكين الشباب اللبناني وتعزيز الحوار وحل النزاعات ونشر السلام ومعالجة مشكلة اللاجئين في العالم.


وإستقبل عون بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب سيمون ابي رميا، وفداً من جمعية الطاقات الشبابية للتنمية، وذلك ضمن برنامج عمل الجمعية واطلاق مشروع "لقاء مع قدوة" الذي يهدف الى ترسيخ الشباب اللبناني في وطنهم". 

وأوضح ان "ثمة مشاريع كثيرة لمصلحة البلد سنبدأ بها فورا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لاعادة الانماء وخلق فرص عمل للشباب". وشدد الرئيس عون على أن "الهجرة لها ايجابيات على الصعيد الاقتصادي، لكن لا يجب أن تشكل بديلا عن الوطن وعن المجتمع اللبناني وبيئته، فلبنان هو عقل للشرق وقلب للغرب".

من جهته، تحدث أبي رميا، معتبراً أن مستقبل لبنان "قائم على مرتكزين اثنين، الاول وهو الامل بشباب لبنان الزاخر بنموذج مؤمن به ويبذل كل ما باستطاعته من اجله، اما الامل الثاني فيتمثل برئيس الجمهورية الذي نثق اننا قادرون في عهده على الوصول الى لبنان السيد الحر المستقل".
 


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
07:33 | 2018-12-18
07:22 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
07:07 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website