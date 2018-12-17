عون: مشاريع لمصلحة البلد سنبدأها فور تشكيل الحكومة

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه "ليس هناك الا ثقافة السلام التي تحقق الإنتشار والتلاقي بين الأمم والشعوب"، مؤكداً من جهة ثانية بأنّه "ثمة مشاريع كثيرة في مصلحة البلد سنبدأ بها فورا بعد تشكيل الحكومة الجديدة".مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقاءاته قبل ظهر الاثنين، في قصر بعبدا، التي إستهلها بسفير السلام العالمي رئيس جمعية "فن الحياة" غورودف شري شانكر على رأس وفد قدم له دعوة لزيارة الهند لحضور لقاء ثقافي واسع سيتم تنظيمه العام 2021. وتم خلال اللقاء عرض سبل تمكين الشباب اللبناني وتعزيز الحوار وحل النزاعات ونشر السلام ومعالجة مشكلة اللاجئين في العالم.وإستقبل عون بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب سيمون ابي رميا، وفداً من جمعية الطاقات الشبابية للتنمية، وذلك ضمن برنامج عمل الجمعية واطلاق مشروع "لقاء مع قدوة" الذي يهدف الى ترسيخ الشباب اللبناني في وطنهم".وأوضح ان "ثمة مشاريع كثيرة لمصلحة البلد سنبدأ بها فورا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لاعادة الانماء وخلق فرص عمل للشباب". وشدد الرئيس عون على أن "الهجرة لها ايجابيات على الصعيد الاقتصادي، لكن لا يجب أن تشكل بديلا عن الوطن وعن المجتمع اللبناني وبيئته، فلبنان هو عقل للشرق وقلب للغرب".من جهته، تحدث أبي رميا، معتبراً أن مستقبل لبنان "قائم على مرتكزين اثنين، الاول وهو الامل بشباب لبنان الزاخر بنموذج مؤمن به ويبذل كل ما باستطاعته من اجله، اما الامل الثاني فيتمثل برئيس الجمهورية الذي نثق اننا قادرون في عهده على الوصول الى لبنان السيد الحر المستقل".