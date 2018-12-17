القوات تستغرب زيارة الرئيس السوداني لدمشق.. كأن شيئا لم يكن

أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، بيانا ردا على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا، جاء فيه:"يستغرب حزب "القوات اللبنانية" ويستنكر زيارة الرئيس السوداني عمر البشير أمس لدمشق، وكأن شيئا لم يكن، ضاربا بعرض الحائط دموع ملايين الثكالى والأطفال اليتامى والآباء والامهات الذي يبكون أولادهم، ومتناسيا ومتجاهلا حوالي عشرة ملايين مهجر سوري خارج بلادهم أو أقله خارج منازلهم وقراهم ومناطقهم، وكأن لا أزمة نزوح وفي طليعة من يعاني منها لبنان بسبب أوضاعه المعيشية والاقتصادية الصعبة للغاية.وبالإضافة إلى كل ذلك أتت هذه الزيارة وكأنها تقول ان لا حاجة الى أي إصلاح سياسي أو أي عملية سياسية في سوريا، فيما تعتبر "القوات اللبنانية" ان الوضع في سوريا لا يمكن ان يعود طبيعيا إلا بعد عملية سياسية فعلية تتضمن إصلاحات جذرية وفي الأساس للنظام القائم.إن أي زيارة لدمشق في الظروف الحالية، من أي كان، تعتبر مشاركة في دماء مئات آلاف السوريين، ومساهمة في بقاء سوريا مشرذمة ومحطمة وعلى غير هدى في المدى المنظور".