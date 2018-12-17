لبنان

كيف يمكننا الحدّ من تلوّث الهواء في لبنان؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2018 | 17:19
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نشرت جمعية "الطاقة اللبنانية للصحة" عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك مقطع فيديو يشرح كيف يمكن للحكومة أن تحدّ من تلوّث الهواء.

وبحسب الفيديو، هناك 7 إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من تلوث الهواء وإنقاذ الأرواح.

ولفتت الى أن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات والمدن والشركاء إلى الانضمام إلى الطموحات العالمية لخفض 2/3 من وفيات تلوث الهواء بحلول عام 2030.


يشار الى أن "الطاقة اللبنانية للصحة"، هي جمعية لبنانية وطنية تأسست عام 2018 لتعزيز التعاون االوطني من أجل تحسين أوضاع الصحة العامة اللبنانية.   هدفها الرئيسي هو تحقيق "أعلى مستوى ممكن من الصحة" للبنانيين، ورؤيتها تتلخص بتطوير القطاع الصحي والمساهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين مستوى الرفاهية عند كافة افراد المجتمع دون تمييز او تفرقة.

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لبنان

صحة

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