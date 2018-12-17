لبنان

الأشغال الشاقة لمتهمين بالقتال مع تنظيم "داعش"!

Lebanon 24
17-12-2018 | 17:16
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم الفار من وجه العدالة قاسم عبد الواحد، بعدما أدانته بجرم "الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي والقتال في صفوفه في سوريا"، والسجن سنة واحدة للموقوف عبد الله يحيى، بجرم "الانتماء الى التنظيم الإرهابي وعبر السفر الى تركيا، ومحاولة التسلل الى سوريا عبر مهربين". 

وحكمت على السوري أحمد مرجان بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"الانتماء الى "داعش" والقيام بأعمال عسكرية ولوجستية لصالحه". 

المصدر: الوكالة الوطنية
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