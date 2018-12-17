رمى بنفسه في الحمرا!

رمى المدعو ع. ش. نفسه من الطابق الرابع في منطقة الحمرا ما أدى الى وفاته على الفور، علما أنه يعاني من أمراض نفسية.





وقد حضرت دورية من الأدلة الجنائية وتم نقل الجثة الى المستشفى بواسطة آلية للدفاع المدني.