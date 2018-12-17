هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر أنّ عدداً من الأشخاص يتعاركون مستخدمين الكراسي في مجمّع "سيتي مول" التجاري. وللإطلاع على حقيقة الأمر، "لبنان 24" اتصل بإدارة الـ"سيتي مول" التي أفادت بأنّ "الإشكال حصل مساء أمس الأحد، على خلفية "تلطيش" فتيات، الأمر الذي أدّى إلى مشاجرة ومن ثمّ عراك مع رجال الأمن في المجّمع. وأفيد بأنّ إدارة الـ"سيتي مول" رفعت عدد رجال الأمن لديها بعد هذا الحادث تجنّباً لأي إشكالات مماثلة، مع الإشارة إلى أنّ "الإشكال أسفر عن تحطيم عدد من الكراسي فقط".