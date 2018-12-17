الجيش: زورق حربي للعدو الاسرائيلي خرق المياه الاقليمية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 17/12/2018 ما بين الساعة 5.03 والساعة 6.49، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 960 مترا.



تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".