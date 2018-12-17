عبير نعمة ترنّم الميلاد في "الخارجية" (فيديو)

أحيت الفنانة عبير نعمة ريسيتالاً ميلادياً، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في وزارة الخارجية للمرة الأولى، بحضور الوزير جبران باسيل.وفي المناسبة، أنشدت نعمة مجموعة من الترانيم الخاصة بعيد الميلاد المجيد بلغات عدة منها العربية والفرنسية والارمينية والسريانية والايطالية.وكان باسيل رحّب في بداية الإحتفال بالحضور متحدّثاً عن "المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد". وأمل أن تحمل السنة الجديدة كلّ الخير والسلام لكلّ الدول".