"سنة 8 آذار" يلتقون إبراهيم غداً.. "أيّ مبادرة لا تقرّ بحقنا لن يكتب لها الحياة"

يلتقي نواب "سنة 8 آذار"، غداً الثلاثاء، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وذلك للتباحث معه بآخر المستجدات السياسية المتعلقة بتأليف الحكومة وموقف اللقاء منها.كما أصدر النواب الستة بياناً جاء فيه التالي: "مع إحترامنا وتقديرنا لما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مساعي، ومع تفهمنا لدقة الوضع المعيشي والإقتصادي والمالي، وللمخاطر التي تحيط بالوطن، وإحساساً منّا بالمسؤولية الوطنية، يؤكّد اللقاء النيابي التشاوري أنّ أيّ مبادرة لا تقر بحقهم كلقاء بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، من باب احترام نتائج الإنتخابات النيابية واحترام الشرعية الشعبية التي لنا شرف تمثيلها، لن يكتب لها الحياة، وبذلك يبقى الوضع على ما هو عليه حتى اشعار آخر".