الرياشي من الرياض: لإدخال مادة الأخلاق الإعلامية الى المناهج

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، ضرورة إدخال مادة الاخلاق الاعلامية وكيفية التحقق من المعلومات في المناهج التربوية المدرسية، مقترحاً إنشاء مؤسسة العائلة العربية، ومنتقداً مواثيق الشرف الإعلامية، معتبراً بأنّها "معاناة حقيقية في عالمنا العربي ولزوم ما لا يلزم".كلام الوزير الرياشي جاء في خلال مشاركته في ندوة الرياض الاولى، لمناسبة اعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي. وتابع: "أنا لست من المؤمنين بمواثيق الشرف، ولا اعتقد ان مواثيق الشرف فعلت فعلها يوماً". وأردف ممازحا، هناك اشكاليتان في الكلمة، اولا في الميثاق والثانية في الشرف. اذ اننا لا نلتزم بالقوانين فكيف بالحري بالمواثيق؟".وإقتراح الرياشي: "إنشاء مؤسسة العائلة العربية، كجمعية حرة الحركة وغير حكومية لا يتدخل فيها احد، لكنها تحظى على دعم مجلس وزراء الاعلام العرب. هذه المؤسسة تضم متخصصين من كل العالم العربي، ولها اجهزتها لمتابعة البرامج والمدونات على وسائل الاعلام الالكتروني ووسائل الاعلام المرئية".