16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جريصاتي: استقلال السلطة القضائية هدف نرنو إليه
Lebanon 24
17-12-2018
|
21:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد وزير العدل سليم جريصاتي، في كلمة خلال عشاء رؤساء المحاكم العليا العربية، أنّ "المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي أتشرف برئاسة مجلس إدارته والذي تستضيفه بيروت، مرضعة الشرائع، هو من المراكز الإقليمية العاملة بقوة على مستويات عدة تخص العدالة العربية عامة، تشريعا وإداء، كيف لا وأمة العرب، في تبعثرها الراهن، إنّما تبقي على أواصر القانون الذي يضمن تلاقيها ولحمتها".
وقال: "دعوني أولا أن أنوه، يا كبار أهل العدل، بفوز سلطنة عمان بالمركز الأول لإستقلال القضاء، وباجتماعكم في بيروت، وأنتم من أنتم أئمة القضاء والقانون في الإمارات وتونس وسلطنة عمان وفلسطين والجزائر والسودان وليبيا وأرض الكنانة (مصر) والمغرب، تناقشون، بعلم متجرد وخبرة متأصلة، مسائل تتعلق بسلطة القضاء، من دون أي تداخل أو تدخل من وزارات العدل المعنية في البلد المضيف والدول الشقيقة. انتهزها مناسبة غالية كي أتقدم بالتهنئة من رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد على درع تقديرية تلقاها من جانب المحكمة العليا المصرية، كما أتوجه بالشكر من القاضي الشاب الدكتور طانيوس صغبيني عن المشاركة الدائمة والفاعلة في اجتماعات المركز كافة، ممثلا وزير العدل".
وأضاف إنّ "استقلال السلطة القضائية إنما هو هدف نرنو إليه جميعا،أو هكذا يجب أن يكون، كي تنهض دولة القانون والمؤسسات، دولة المساءلة والمحاسبة والمساواة أمام القانون وممارسة الحريات العامة بقدر ائتلافها والقوانين المرعية التي تهدف إلى حمايتها من الكبت أو الحرمان أو التعسف.
إنّ وطن الأرز، بالرغم من براكين المنطقة ورذاذها عليه، قد حافظ على استقراره الداخلي ووحدة شعبه وعمل سلطاته ومؤسساته، على أن نشهد قريبا ولادة الحكومة العتيدة بمقومات عدالة التمثيل والتآلف والتجانس والفاعلية لجبه التحديات على مختلف المستويات.
كل ذلك لم يكن ممكنا لولا معادلة "حكم الاقوياء" في نظامنا السياسي البرلماني الديموقراطي المرتكز على التعددية والتنوع في الانتماء الطائفي والمذهبي وعلى التلاحم الكامل في الانتماء الوطني، ما يحملني إلى توجيه تحية إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميسشال عون، على الاناة والحكمة والقدرة على تجاوز الصعاب، وهي ميزات يتمتع بها هذا الرئيس المؤتمن بالقسم، على المحافظة على دستور البلاد وانتظام عمل السلطات العامة وسلامة الأرض والشعب.
وختم:"اهلا وسهلاً بكم أحبائي من أمة العرب في بلدكم الثاني لبنان وفي أرضه المعطاء وبين أهلكم ممن قهروا أعداء الأمة وناصروا قضاياها المركزية، ومباركة جهودكم في توحيد تشريعاتنا وقوانيننا بما فيه خير شعوبنا وتقدمها".
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:27 | 2018-12-18
هذا ما طلبته إسرائيل من لبنان.. عبر وسيطٍ أميركي!
08:17 | 2018-12-18
ماتَ وهو يتوسّل المستشفيات لاستقباله.. هكذا قضى "محمد" إبن الـ3 سنوات!
08:17 | 2018-12-18
فرّ من حاجز في زغرتا.. هكذا أوقف
08:08 | 2018-12-18
عقار يتسبب بإشكال مسلح في الضنية!
07:40 | 2018-12-18
مراد: اسم ابني حسن قد يكون واردا ضمن الاقتراحات
07:34 | 2018-12-18
بعد 7 أشهر من التعطيل: "قربِت تِنحَل".. الحكومة قبل آخر السنة؟
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 08:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 08:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 08:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact