عون واللبنانية الاولى يفتتحان القرية الميلادية في كازينو لبنان

افتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، مساء الإثنين، في كازينو لبنان،"القرية الميلادية" التي أُنشئت خصيصاً لمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور رئيس مجلس إدارة الكازينو ومديره العام رولان خوري، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والأمنية.وبعد التقاط صورة تذكارية للمناسبة، دوّن الرئيس عون في السجل الذهبي، الكلمة التالية:"لقد عرفتم كيف تعيدون الى "كازينو لبنان" هذا المعلم السياحي العريق، الرابض قرب البحر، تألق ماضيه الزاهر، وتجعلون منه محطة سياحية يفتخر بها لبنان الذي نبنيه للحاضر والمستقبل. الليلة، اذ أفتتح "القرية الميلادية" فيه، يسعدني ان احيي جهود القيمين على هذه المبادرة الخلاقة، داعيا ان تتواصل مواعيد الفرح التي ستحملها عاما بعد عام وتمتد لتطاول مساحات الوطن بأسره، فتبقى ايام اللبنانيين من مختلف عائلاتنا الروحية، مضيئة بالتلاقي على الاعياد.وفي ختام الحفل، اقيمت مأدبة عشاء للمناسبة.