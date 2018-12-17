رعد لوفد "الإشتراكي": "حزب الله" ينتظر الخطوات الإيجابية من الحريري

استقبل مساء اليوم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" وأعضاء الكتلة الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي عمار والنائب حسن فضل الله والنائب أمين شري، وفداً من "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، ضمّ النائب هادي أبو الحسن، النائب هنري الحلو، النائب فيصل الصايغ، وأمين السر في "الحزب التقدمي الإشتراكي"

ظافر ناصر ومحمد بصبوص، وجرى استعراض الوضع العام في البلاد.

وعرض "اللقاء الديمقراطي" الورقة الإقتصادية التي أعدها من أجل انقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، شارحاً الحيثيات وطالباً من الحزب مناقشتها، توصلاً إلى موقف موحد إزاءها، مؤكّداً في الآن نفسه ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين.

ورحّب رعد من جانبه بالوفد وأثنى على هذه المبادرة التي تطال الشأن المالي والاقتصادي، واعتبر أنّ مساحة التقاطع واسعة ويمكن أن يبنى عليها للانقاذ. كما أكّد تسهيل "حزب الله" لكل ما يسرع في تشكيل الحكومة، معتبراً أنّه قام بما عليه في هذا الاتجاه منتظراً الخطوات الايجابية من الرئيس المكلف.