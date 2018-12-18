لبنان

حلقة الشروط المتبادلة تُقلّص التفاؤل بقرب ولادة الحكومة

Lebanon 24
18-12-2018 | 00:03
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في اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل في لندن، تقول المعلومات ان الرئيس المكلف قبل الاعتراف باللقاء التشاوري الذي يضم النواب السُنة الستة المحسوبين على فريق 8 آذار، وبتوزير شخصية يسميها هؤلاء النواب الذين اجتمعوا في منزل النائب عبدالرحيم مراد ظهر امس فيما وافق رئيس التيار الوطني الحر على احتساب هذا الوزير ضمن حصة رئيس الجمهورية.
وتردّد في هذا السياق اسم حسن مراد، نجل النائب عبدالرحيم مراد، ليكون وزيرا ممثلا عن نواب سُنة حزب الله في الحكومة العتيدة، وقد اعترف مراد بتداول اسم نجله لكنه نفى ان يكون اسم حسن طرح في اللقاء التشاوي.
الا ان صيغة لقاء الحريري مع هؤلاء النواب لم تتبلور تماما بعد، ما يوحي بأن الحكومة مازالت ضمن دائرة المائة متر التي حددها الرئيس الحريري عن محطة الولادة، وربما هي في مرحلة الظلام الذي يكون حالكا قبل الفجر.

المصدر: الانباء الكويتية
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