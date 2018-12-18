لبنان

عون ليس متمسكاً بالثلث المعطل

Lebanon 24
18-12-2018 | 00:09
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بات واضحاً لدى المصادر المتابعة حرص الوزير جبران باسيل على استرضاء النواب السُنة الستة ومن وراءهم، فهو ما زال يراهن على رفع عدد وزراء الرئيس عون وتياره الى 11 وزيرا اي الثلث المعطل، ولغاية الامساك بزمام الحكومة اذا ما استجد امر غير محسوب.
ويقول مصدر نيابي لـ "الأنباء" ان "من يتسلح بـ 11 وزيرا من اصل 30 يتحكم في انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث لا جلسات في غياب هذا الثلث، ويسيطر على التعيينات الكبرى في المؤسسات عند التصويت، ويستطيع تعطيل الدولة كما حصل في اواخر ولاية الرئيس ميشال سليمان، وبعدها بسنتين ونيف، حتى اقتنع من لم يكن مقتنعا بأنه لا مفر من انتخاب ميشال عون رئيسا".
ويضيف المصدر النيابي ان "ما لديه من معلومات تشير الى ان الرئيس ميشال عون ليس متمسكا بالثلث المعطل، الذي عطل الثلث الاول من ولايته، وبدأ الانقضاض على الثلث الثاني، لكن الظروف القابضة على الوضع اللبناني ما زالت غالبة".
المصدر الواسع الاطلاع استغرب حديث الرئيس سعد الحريري في لبنان عن مسافة المائة متر من تشكيل الحكومة، متجاهلا او متناسيا نصيحة السيد حسن نصرالله الشهيرة له بعدم تحديد مواعيد او مسافات لتشكيل الحكومة.


المصدر: الانباء الكويتية
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