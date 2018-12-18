ملف "الأنفاق" قد يكون أحد خلفيات طيّ صفحة الأزمة الحكومية

لم تستبعد المصادر السياسية أن "يكون ملف الأنفاق وعبور اسرائيل من خلاله الى مجلس الأمن غداً، حيث ستكون تل أبيب وبيروت وجهاً لوجه على خلفية الاتهامات الاسرائيلية لـ"حزب الله" بحفْر هذه الأنفاق خارقاً عبرها أراضيها والخط الأزرق، أحد خلفيات الدفْع الداخلي نحو طي صفحة الأزمة الحكومية لا سيما أن "المعركة الديبلوماسية" في نيويورك تشي بوضْع لبنان الرسمي أمام تحدٍّ بالغ الدقة عبر تحميله مسؤولية عدم ضبْط نشاط الحزب وبمحاولاتٍ من تل أبيب ومن خلفها واشنطن لتعديل القرار 1701 ومهمة قوة "اليونيفيل" وربما السعي لتوسيع نطاق عملها خارج جنوب لبنان".