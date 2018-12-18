لبنان

عون ل"السياسة": وضع البلد لم يعد يحتمل بقاء الأمور على ما هي عليه

Lebanon 24
18-12-2018 | 00:49
A-
A+
Doc-P-538274-636806911507353933.jpg
Doc-P-538274-636806911507353933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ"السياسة" أن "ثمة أجواء إيجابية برزت في الساعات الماضية، تؤشر إلى إمكان التوصل إلى اتفاق يساعد على تشكيل الحكومة في الأيام الفاصلة عن عيدي الميلاد ورأس السنة"، عازياً تفاؤله إلى ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف ‏تشكيل الحكومة سعد الحريري “لاسيما بعدما أوحت تصريحات النواب السُّنَّة المستقلين بأنهم يقبلون انتداب من يمثلهم في الحكومة، شرط أن يلتقيهم الرئيس الحريري أولاً".
وتمنى النائب عون على الرئيس المكلف أن "يأخذ بالنصائح التي تقول: لا شيء يمنع اللقاء بهم"، مشيراً إلى أن "الجميع بات مقتنعاً بأننا أمام كارثة كبيرة، إذا لم تشكل الحكومة؛ وهذا ما حذّر منه الرئيس عون".
وخلص إلى القول: "من غير المنطقي أن يبقى رئيس الحكومة متمسكاً بموقفه الرافض لقاء نواب السُّنَّة المستقلين؛ فمن دون حصول هذا اللقاء لن تحل العقدة، ووضع البلد لم يعد يحتمل بقاء الأمور على ما هي عليه".

المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
07:33 | 2018-12-18
07:22 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
07:07 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website