عون ل"السياسة": وضع البلد لم يعد يحتمل بقاء الأمور على ما هي عليه

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ"السياسة" أن "ثمة أجواء إيجابية برزت في الساعات الماضية، تؤشر إلى إمكان التوصل إلى اتفاق يساعد على تشكيل الحكومة في الأيام الفاصلة عن عيدي الميلاد ورأس السنة"، عازياً تفاؤله إلى ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف ‏تشكيل الحكومة سعد الحريري “لاسيما بعدما أوحت تصريحات النواب السُّنَّة المستقلين بأنهم يقبلون انتداب من يمثلهم في الحكومة، شرط أن يلتقيهم الرئيس الحريري أولاً".وتمنى النائب عون على الرئيس المكلف أن "يأخذ بالنصائح التي تقول: لا شيء يمنع اللقاء بهم"، مشيراً إلى أن "الجميع بات مقتنعاً بأننا أمام كارثة كبيرة، إذا لم تشكل الحكومة؛ وهذا ما حذّر منه الرئيس عون".وخلص إلى القول: "من غير المنطقي أن يبقى رئيس الحكومة متمسكاً بموقفه الرافض لقاء نواب السُّنَّة المستقلين؛ فمن دون حصول هذا اللقاء لن تحل العقدة، ووضع البلد لم يعد يحتمل بقاء الأمور على ما هي عليه".