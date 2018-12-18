لبنان

حكومة الميلاد ممكنة

Lebanon 24
18-12-2018 | 01:08
A-
A+
Doc-P-538277-636806922956063459.jpg
Doc-P-538277-636806922956063459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
هل بدأ العدّ التنازلي لسيناريو إنهاء عقدة تمثيل النواب السُنَّة الستة، وبالتالي السير في خطوات تأليف الحكومة، قبل عيد الميلاد، الذي يصادف الثلاثاء المقبل؟
المؤشرات توحي بذلك؟
- مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم انتقل إلى الميدان، فالتقى الرئيس نبيه برّي، على ان يلتقي نواب التشاوري في منزل النائب عبد الرحيم مراد في محاولة للتفاهم على سير الخطوات، لجهة استقبالهم من الرئيس المكلف، وتسمية من يمثلهم في الحكومة.
- اللقاء التشاوري النيابي اجتمعوا وخرجوا ببيان مقتضب، ربط تأليف الحكومة بالاعتراف بهم كنواب يمثلون شريحة من المواطنين.
- النائب تيمور جنبلاط، رئيس اللقاء الديمقراطي، يزور الوزير جبران باسيل في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي.
فهل كرت سبحة المتغيرات: فالرئيس ميشال عون قبل ان يكون السُني من حصته، ممثلاً لسنة 8 آذار، والنواب السُنَّة الستة باتوا أكثر ميلاً إلى ملاقاة الرئيسين عون والحريري عند منتصف الطريق، بأن يتمثلوا في الحكومة بشخص يتفق عليه، بعد ان يستقبلهم الرئيس المكلف سعد الحريري.
وتحدثت المعلومات عن شخص غير مستفز، يكون مقبولاً من الجميع.
وربطت مصادر المعلومات بين مجموعة من المؤشرات الإقليمية واللبنانية، مشيرة إلى دور روسي ساهم في الحلحلة بدءاً من الجنوب..
ومن مؤشرات نجاح مهمة اللواء إبراهيم تحديد موعد للنواب السُنَّة، ثم ذهاب الرئيس الحريري إلى بعبدا، للتوقيع على المراسيم، إذا لم يطرأ ما يُشكّل مفاجأة أخيرة.. ترجئ التقدم المنشود.
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري سيضع كتلة "المستقبل" في أجواء التطورات الإيجابية، وخيارات التسوية المقترحة، على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".

المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
07:33 | 2018-12-18
07:22 | 2018-12-18
07:18 | 2018-12-18
07:07 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website