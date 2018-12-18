لبنان

صورة التأليف تتظهّر اليوم

Lebanon 24
18-12-2018 | 01:23
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وصفت أوساط سياسية قريبة من عين التينة، الحراك الحاصل حول تأليف الحكومة بأنه "ايجابي"، وسجل تقدماً من الممكن البناء عليه، موضحة ان "النواب السُنة المستقلين يتجهون للقبول بأن يتمثلوا من خارج "اللقاء التشاوري" وان الرئيس الحريري يتجه ايضا للقبول بهذا العرض، وان اختيار اسم الوزير السني السادس سيترك للتشاور بين الرئيس عون و"حزب الله" والذي أعلن أمس بلسان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" نواف الموسوي ان المدخل لحل عقدة الحكومة بالاقرار بتمثيل "اللقاء التشاوري".
وتوقعت هذه الأوساط ان "تتظهر اليوم صورة التأليف أكثر بعد اللقاء الذي يجمع اللواء عباس إبراهيم مع النواب السُنَّة المستقلين، بتكليف من الرئيس عون، حيث يفترض ان ينقل إليهم الاقتراح القاضي بتمثيلهم عبر شخصية يسمونها وتحظى بقبول الرئيسين عون والحريري، ولكن بعد ان يجتمع معهم الرئيس المكلف للاستماع إلى وجهة نظرهم، على اعتبار ان هذا هو المخرج الوحيد الذي بات متاحا للحل وتشكيل الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".

المصدر: اللواء
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