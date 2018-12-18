لبنان

موقف النواب السُنَّة موحّد

Lebanon 24
18-12-2018 | 01:37
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ذكرت مصادر المعلومات ان "النواب السُنة متفقون على القبول بمخرج تمثيلهم عبر شخصية يسمونها وتحظى بقبول الرئيسين عون والحريري، لأن كل الاطراف باتت بحاجة الى حل ولا يمكن التأخير اكثر بتشكيل الحكومة في ظل المخاطر الكبيرة الناجمة عن التأخير سياسيا واقتصاديا".
وقالت المصادر: "ان المخرج قضى بأن يجتمع الرئيس الحريري بالنواب الستة في السرايا الحكومي او القصر الجمهوري او مجلس النواب، لأن اعضاء اللقاء رفضوا الاجتماع بالحريري في "بيت الوسط"، لكن مصادر تيّار "المستقبل" أوضحت ان مساعي ولادة الحكومة لا تتضمن لقاء بين الحريري ونواب "اللقاء التشاوري".
وأشارت مصادر اللقاء إلى أن "موقف النواب السُنَّة الستة، موحد من كل الطروحات، ولا صحة لوجود خلافات أو انقسام بينهم، وهو ما عبّر عنه بيانهم أمس بعد اجتماعهم في منزل النائب عبد الرحيم مراد بغياب النائب فيصل كرامي الموجود في لندن في إجازة عائلية يعود منها مساء الخميس المقبل".
وأكدت ان "هناك تفاهماً شبه تام بين الأعضاء الستة على القبول بالمخرج المقترح على ان يكون الوزير الذي سيسمونه من ضمن مجموعة أسماء سيرفعونها إلى اللواء إبراهيم اليوم، من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة الرئيس عون ولا من حصة الرئيس الحريري، وانه في حال الموافقة على المخرج سيحضر الوزير المعين اجتماعات اللقاء".

المصدر: اللواء
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