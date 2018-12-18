مراد لـ"اللواء": اللقاء سيستمع اليوم الى تفاصيل الاقتراح الرئاسي من إبراهيم

أكد النائب عبد الرحيم مراد لـ"اللواء" ان "الاولوية لدى اعضاء اللقاء هو الاعتراف بحيثيتهم المستقلة عن توجهات "تيار المستقبل"، وان لا حل من دون هذا الاعتراف".

واوضح ان "اللقاء سيستمع اليوم الى تفاصيل الاقتراح الرئاسي من اللواء ابراهيم ومن ثم يتم التداول بين الأعضاء لتقرير الموقف النهائي".