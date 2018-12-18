وفاة الطفل محمد وهبة على باب المستشفى في طرابلس

توفي الطفل محمد وهبة على باب أحد المستشفيات في طرابلس بعد رفض أكثر من مستشفى استقباله لعدم توفر الأماكن الخالية.

وقد تم قطع طريق نهر البارد بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على ما حصل.