لبنان

إصابة شخصين نتيجة حادث اصطدام في القلمون

Lebanon 24
18-12-2018 | 03:10
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تعرّضت سيارة لحادث اصطدام بحافة الطريق بالقرب من مفرق البلمند على الطريق البحرية في القلون، ممّا أدّى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض مختلفة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ميدانياً.


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جرحى

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