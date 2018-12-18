إصابة شخصين نتيجة حادث اصطدام في القلمون

تعرّضت سيارة لحادث اصطدام بحافة الطريق بالقرب من مفرق البلمند على الطريق البحرية في القلون، ممّا أدّى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض مختلفة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ميدانياً.





