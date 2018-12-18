اللقاء الديمقراطي في ميرنا الشالوحي

في إطار الجولات التي يقوم بها على الأحزاب السياسية يلتقي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط اليوم، رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي..