لبنان

اللقاء الديمقراطي في ميرنا الشالوحي

Lebanon 24
18-12-2018 | 05:58
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في إطار الجولات التي يقوم بها على الأحزاب السياسية يلتقي  رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط اليوم، رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي..
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تيمور جنبلاط

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

اللقاء الديمقراطي

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