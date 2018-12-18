16
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اللقاء الديمقراطي في ميرنا الشالوحي
Lebanon 24
18-12-2018
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار الجولات التي يقوم بها على الأحزاب السياسية يلتقي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط اليوم، رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في ميرنا شالوحي اليوم، للتداول في العلاقات بين الحزبين، فضلا عن الملف الحكومي..
مواضيع ذات صلة
وفد من "اللقاء الديمقراطي" زار الحريري وبري.. وتيمور جنبلاط: للاسراع بتشكيل الحكومة
Lebanon 24
وفد من "اللقاء الديمقراطي" زار الحريري وبري.. وتيمور جنبلاط: للاسراع بتشكيل الحكومة
18/12/2018 07:49:43
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفد التيار الوطني الحر الى كليمنصو للقاء النائب تيمور جنبلاط
Lebanon 24
وصول وفد التيار الوطني الحر الى كليمنصو للقاء النائب تيمور جنبلاط
18/12/2018 07:49:43
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الى بيت الوسط للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري
Lebanon 24
وصول رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الى بيت الوسط للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري
18/12/2018 07:49:43
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلة اللقاء الديمقراطي تعقد إجتماعاً عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مكتب رئيسها النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو
Lebanon 24
كتلة اللقاء الديمقراطي تعقد إجتماعاً عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مكتب رئيسها النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو
18/12/2018 07:49:43
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط
جبران باسيل
التيار الوطني الحر
اللقاء الديمقراطي
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:40 | 2018-12-18
مراد: اسم ابني حسن قد يكون واردا ضمن الاقتراحات
07:34 | 2018-12-18
بعد 7 أشهر من التعطيل: "قربِت تِنحَل".. الحكومة قبل آخر السنة؟
07:33 | 2018-12-18
البلد تحت تأثير المناخ التفاؤلي.. مجرّد "فقّاعة هوائية فارغة"؟
07:22 | 2018-12-18
مرجع سياسيّ يهدّد بكشف المستور
07:18 | 2018-12-18
مراسلات بعد سجال عنيف
07:07 | 2018-12-18
"التيار " يخوض معركة مكتومة الصوت.. المناصفة بقوى الأمن: "مشروع مشكل" أم تسوية؟
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 07:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact