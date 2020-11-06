حملة تلقيح الأطفال في مدينة صيدا والجوار مستمرة

تستمر حملة تلقيح الأطفال في مدينة صيدا والجوار التي تقوم بها وزارة الصحة العامة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البلديات ومؤسسات المجتمع الأهلي. وتشهد مراكز التلقيح إقبالا من قبل المواطنين لمتابعة أطفالهم، وقد اتخذ المشرفون على المراكز إجراءات الوقاية والسلامة عامة حفاظا على سلامة الأهل والأطفال.وفي هذا السياق دعا فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد المواطنين لزيارة المراكز المحددة للتلقيح وتحصين الأطفال بجرعات تؤمن الحماية والسلامة، وتقيهم من العدوى.